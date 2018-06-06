Beşiktaş Maçı Sonrasında Kasımpaşa'nın Takım Otobüsüne Saldırı Düzenlendi
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan U13 maçı sonrasında Kasımpşa takım otobüsüne saldırı düzenlendi.
Kasımpaşa, Beşiktaş ile oynadıkları mücadele sonrasında saldırıya uğradıklarını açıkladı.
"BU OLAYLARI KINIYORUZ"
Kasımpaşa'nın 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından otobüse yapılan saldırı için kınama mesajı yayınlandı ve mesajda, "Bugün Beşiktaş JK Fulya Tesislerinde oynadığımız U13 Ligi müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır. Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
YORUMLAR (4)
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Bu ramazan ayında yapılana bak tabi yapanlar için ramazan ayının hiç bir önemi yok çek uyuşturucuyu alkolü saldırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah akıl fikir versin bunu yapanlara, tam bir holigan örneği, ağır ceza uygulayacaksınki ibret olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yanlışlık olmasın Bjk taraftarı değildir onlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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kesin yapan fenevlidir bi bitmediler yaaCevap Yaz Yayından Kaldır