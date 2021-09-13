Şampiyonlar Ligi maçı seyircili mi? UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile evinde karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın tribünlerinde taraftarların olup, olmayacağı araştırılmakta. Covid 19 tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının seyircisiz oynanması kararlaştırılmış, vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi finali maçından itibaren denetimli olarak seyirci alımına başlanmıştı. Bu bağlamda temsilcimiz Beşiktaş'ın C Grubu'nda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon'a karşı çıkacağı maçlar araştırılmakta. Vatandaşlar maçta seyirci olup, olmayacağı ile ilgili internette en çok "Beşiktaş maçı seyircili mi? Beşiktaş Dortmund maçı seyircili mi? Beşiktaş Dortmund maçına seyirci alınacak mı? Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında seyirci olacak mı? Şampiyonlar Ligi maçı seyircili mi? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları seyircili mi?" gibi soruları araştırmakta. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına seyircinin alınıp, alınmayacağı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi C Grubunda mücadele veren Beşiktaş'ın yer alacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında stadyum'a %50 oranında seyirci alımına UEFA'nın açıklamasıyla izin verilmişti. Bu nedenle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde tribünlerin yarısının dolu olması bekleniyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN MAÇLARINA SEYİRCİ ALINACAK MI?

UEFA'nın almış olduğu yeni karar sonrasında yüzde 5 oranında deplasman seyircisi stadyuma alınacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda mücadele edeceği maçlar öncesinde taraftarlara önemli bir bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."

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