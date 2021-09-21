Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Adanaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Adanaspor muhtemel 11'ler! - Haberler
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Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Adanaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Adanaspor muhtemel 11'ler!

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Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Adanaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Adanaspor muhtemel 11'ler!

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Beşiktaş Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek. Maç öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ı sakat oyuncuların durumu düşündürüyor. Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Adanaspor maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Vodafone Stadında oynanacak olan maçı Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen taraftarlar Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Adanaspor maçı saat kaçta? diye araştırmakta. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Adanaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Adanaspor muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

Beşiktaş-Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı akşamı saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki oynanacak Spor Toto Süper Lig mücadelesi 21 Eylül Salı günü, saat 20.00'den itibaren Beni Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı Bein Sports 1'den yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın yanı sıra Antalyaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal ve Necip Uysal'ın da Adana Demirspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı Kart cezası biten Salih Uçan ile sakatlığı biten Rosier'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Simon, Rassoul Sinan, Castro, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Adanaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Adanaspor muhtemel 11'ler! - Haberler
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