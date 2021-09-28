Beşiktaş maçı kaçta? Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Son maçında ligde Altay'a 2-1 mağlup olan siyah - beyazlılar kadrosunda büyük eksiklikler ile Hollanda'nın yolunu tuttu. Bu zorlu mücadele öncesinde maç ile ilgili detaylar araştırılmakta. Vatandaşlar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçları ile alakalı "Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş maçı ne zaman?" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Ajax'ın karşı karşıya geleceği maç 28 Eylül 2021 Salı saat 19.45'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Amsterdam ArenA'da Beşiktaş ile Ajax arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi 28 Eylül 2021 Salı saat 19.45'de oynayacağı maçı futbol severler Exxen üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ AJAX MUHTEMEL 11'LER!

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Batshuayi

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇ ANALİZLERİ

Avrupa arenasında Beşiktaş ile oynadığı dört maçı da kazanan Ajax, 1966/67 sezonundan bu yana rakibiyle Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor.

Ajax ile oynadığı dört maçta da en az ikişer gol yiyen Beşiktaş (toplam 10), Hollanda temsilcisine rakip olduğu son karşılaşmayı 4-0 kaybetti (Kasım 1993'te Kupa Galipleri Kupası).

Türk takımlarıyla oynadığı ilk sekiz Avrupa kupası maçını kazanan Ajax (1966-1993 arasında), sonraki iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (1B 1M vs Fenerbahçe). Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 13 deplasman maçının 11'ini kaybeden Beşiktaş (1G 1B), daha sonraki dokuz dış saha karşılaşmasında sadece iki yenilgi aldı (5G 2B).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş iç saha maçının dördünü kaybeden (1G) ve bu yenilgilerde rakip fileleri havalandıramayan Ajax, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 karşılaşmada almıştı.

Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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