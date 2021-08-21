Beşiktaş maçı kaç kaç? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'le karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç?

Beşiktaş ile Gaziantep, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetirken VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev alıyor. Sporseverler Beşiktaş maçı kaç kaç, merak ediyor?

İLK 11'LER

Gaziantep: Günay; Kitsiou, Ertuğrul, Papy, Tosca, Mendyl; Jefferson, Merkel, Recep Niyaz; Dicko, Figueiredo.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan Karaman Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçta 2. yarı devam ediyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.