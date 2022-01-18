Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi gün?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Fatih Karagümrük - Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor