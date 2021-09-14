Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Beşiktaş maçı TV8'de mi? BJK Dortmund maçı ne zaman? - Haberler
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Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Beşiktaş maçı TV8'de mi? BJK Dortmund maçı ne zaman?

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Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Beşiktaş maçı TV8'de mi? BJK Dortmund maçı ne zaman?

Süper Lig'in fırtına estiren takımlarından olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına Dortmund karşısında çıkacak. C Grubunda karşı karşıya geleceği Alman devi Borussa Dortmund'la olan maçı hakkında Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Beşiktaş maçı TV8'de mi? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş maçı TV8'de mi?

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 'de fırtınalar estiren ve 4 maçta gol yemeden liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşması Borussia Dortmund'la olacak. Alex Teixeira ve Vida sakatlığı nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

15 Eylül Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'de başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.

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Haber: Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Beşiktaş maçı TV8'de mi? BJK Dortmund maçı ne zaman? - Haberler
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