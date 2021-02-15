Beşiktaş maçı ertelendi mi? Beşiktaş maçı iptal mi? Gençlerbirliği-Beşiktaş oynanacak mı, oynanmayacak mı?
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Beşiktaş maçı ertelendi mi? Beşiktaş maçı iptal mi? Gençlerbirliği-Beşiktaş oynanacak mı, oynanmayacak mı?

15.02.2021 14:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:53
Beşiktaş maçı ertelendi mi? Beşiktaş maçı iptal mi? Gençlerbirliği-Beşiktaş oynanacak mı, oynanmayacak mı?

Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı nedeniyle oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği-Beşiktaş oynanacak mı, oynanmayacak mı? Beşiktaş maçı ertelendi mi? Beşiktaş maçı iptal mi?

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının oynanacağı Eryaman Stadyumu'unun Müdürü İrfan Erbaş, maçın oynanması için tüm tedbirlerin alındığını ve stadın alttan ısıtmasının geceden bu yana çalıştığını söyledi. Peki, Beşiktaş maçı ertelendi mi? Beşiktaş maçı iptal mi?

BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Eryaman Stadyumu Müdürü İrfan Erbaş, maçın oynanması için tüm tedbirlerin alındığını ve stadın alttan ısıtmasının geceden bu yana çalıştığını söyledi.

Beşiktaş maçı ertelendi mi? Beşiktaş maçı iptal mi? Gençlerbirliği-Beşiktaş oynanacak mı, oynanmayacak mı?
Eryaman Stadı

BEŞİKTAŞ MAÇI İPTAL Mİ?

Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ OYNANACAK MI, OYNANMAYACAK MI?

Eryaman Stadyumu Müdürü İrfan Erbaş maçın oynanabilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Erbaş, alttan ısıtma özelliği bulunan Eryaman Stadyumu'nun dün geceden bu yana ısıtma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu hava durumuna istinaden 19.00'da oynanacak mücadeleyi saat 16.00'ya almıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve hissedilen sıcaklık -3 derece olacak.

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