Beşiktaş maçı canlı şifresiz izleme linki! ASpor canlı yayın izleme linki ve ASpor frekans bilgileri burada
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Beşiktaş maçı canlı şifresiz izleme linki! ASpor canlı yayın izleme linki ve ASpor frekans bilgileri burada

16.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:46
Beşiktaş maçı canlı şifresiz izleme linki! ASpor canlı yayın izleme linki ve ASpor frekans bilgileri burada

Beşiktaş ile M. Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi sporseverler ASpor canlı yayın izleme linki ve ASpor frekans bilgileri ve Beşiktaş maçı canlı şifresiz izleme linki hakkında araştırma yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve M. Başakşehir arasında oynanacak olan maç sporseverlerin ilgi odağı oldu. Maçın detayları merak edilirken Beşiktaş maçı canlı şifresiz izleme linki! ASpor canlı yayın izleme linki ve ASpor frekans bilgileri araştırıldı.

ASPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

ASPOR CANLI İZLE

ASPOR kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

BEŞİKTAŞ M. BAŞAKŞEHİR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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