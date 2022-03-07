BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - M. Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - M.Başakşehir maçı şifresiz mi? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hakemi kim? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Beşiktaş - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

07-03-2022 BEŞİKTAŞ VS M.BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-M.Başakşehir Maçı, 07 Mart Pazartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-M.Başakşehir Maçı, saat 20:00 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-M.BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve M.Başakşehir, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

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