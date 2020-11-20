Beşiktaş-M.Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-M.Başakşehir hangi kanalda? Beşiktaş-M.Başakşehir şifresiz canlı izle!
20.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:25
Spor Toto Süper Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Beşiktaş-M.Başakşehir maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Beşiktaş-M.Başakşehir maçı hangi kanalda? Beşiktaş-M.Başakşehir şifresiz canlı izlenecek mi? Beşiktaş-M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş-M.Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-M.Başakşehir maçı hangi kanalda, hakemi kim? Beşiktaş-M.Başakşehir şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
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BEŞİKTAŞ-M. BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?
Beşiktaş-M.Başakşehir Maçı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ-M. BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-M.Başakşehir Maçı 19:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ-M. BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş ile M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.