Beşiktaş, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi

Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.

05.11.2019 15:06
Beşiktaş, LÖSEV'in

Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz! Futbol takımımızla yanınızdayız, farkındayız." denildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.

Kaynak: AA
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