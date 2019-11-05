Beşiktaş, LÖSEV'in "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi
Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.
Beşiktaş futbol takımının teknik heyeti ve oyuncuları, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" kampanyasına destek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "LÖSEV'in düzenlediği farkındalık projesine 'Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım' diyerek biz de katılıyoruz! Futbol takımımızla yanınızdayız, farkındayız." denildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular da maske takarak kampanyaya desteklerini açıkladı.