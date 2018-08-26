Beşiktaş, Yeni Transferi Loris Karius'u Resmen Açıkladı

Beşiktaş, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'un transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'un transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar Alman kalecinin satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralandığını duyurdu. Karius, 1 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş'a Hoş Geldin Loris Karius!

Futbol Takımımız, Liverpool'dan kaleci Loris Karius'u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı."

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