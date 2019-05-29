Beşiktaş, Ljajic'in bonservisini aldı

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in 6 milyon 500 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6 milyon 500 bin Euro ödenecektir."

(İHA)

Kaynak: İHA