Beşiktaş, ligde son 6 maçta geriye düştü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında 22. dakikada penaltı atışıyla geriye düşerken, ligdeki son 6 maçında da ilk golü yiyen taraf oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş, baskılı başladığı mücadelenin 22. dakikasında penaltıdan yediği golle geriye düştü. Rosier'nin eline çarpan topun ardından VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Hüseyin Göçek, penaltı kararı verirken, topun başına geçen Diabate fileleri havalandırarak Giresunspor'u deplasmanda öne geçiren isim oldu. Bu golle birlikte, siyah-beyazlılar ligde çıktığı son 6 maçta da kalesinde ilk golü gören taraf oldu. Başakşehir deplasmanında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, 1-0 geri düştüğü mücadelede eşitliği yakalasa da sahadan puansız ayrılmıştı. Bir sonraki haftada Galatasaray karşısında kalesinde ilk golü gören Sergen Yalçın'ın ekibi, Larin'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı. Hatayspor deplasmanında 1-0 kaybeden Beşiktaş, iç sahada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, yine ilk golü kalesinde gören ekip olmuştu. Siyah-beyazlılar son lig maçında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybederken, Giresunspor önünde de maça hızlı başlayıp golü yiyen ekip oldu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)