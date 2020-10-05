Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'i kiraladı
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Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'i kiraladı

05.10.2020 21:01 | Son Güncelleme: 05.10.2020 21:04
Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'i kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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