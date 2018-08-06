Beşiktaş - LASK Linz Maçını Polonyalı Hakem Bartosz Frankowski Yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında perşembe günü Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edeceği müsabakayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

Bartosz Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE AVANTAJLI BİR SKOR ARAYACAK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi LASK Linz ile kozlarını paylaşacak. İlk ön eleme turunda B36 Tosrhavn'ı 2-0 ve 6-0 yenerek tur atlayan Beşiktaş, LASK Linz karşısında evinde avantajlı bir skor alarak turu deplasmanda geçmek istiyor.