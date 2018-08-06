Beşiktaş, Lask Linz Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman 3 takım halinde yarım sahada yapılan çift kale maçlar ile sona erdi. Domagoj Vida, yeni sezon için takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)