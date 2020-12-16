Beşiktaş kupa sınavına hazır
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Beşiktaş kupa sınavına hazır

16.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:25
Beşiktaş kupa sınavına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı çalışmayla tamamladı. Siyah-beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlıların Tarsus İdman Yurdu maçının kamp kadrosu belli oldu. Kadro şöyle: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.Beşiktaş yarın saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek ve akşam saat 21.00'de Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş kupa sınavına hazır
Beşiktaş kupa sınavına hazır
Beşiktaş kupa sınavına hazır
Beşiktaş kupa sınavına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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