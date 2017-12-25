Beşiktaş, Kupa Mesaisine Başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.



Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. İdmanda izinli olan Adriano, Lens, Talisca, Medel ve Fabri'nin yanı sıra grip olan Necip Uysal yer almadı. Düz koşuyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde siyah-beyazlılar 3 farklı takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. Babel, Negredo, Oğuzhan ve genç oyuncuların yer aldığı turuncu takım, rakiplerini yenmeyi başardı. Turuncu takım, idmanın son bölümünde galibiyet pozu verirken, yeşil takımda oynayan Cenk Tosun da üzerine turuncu yelek giyerek galibiyet pozuna girdi. Antrenman sonrasında Quaresma ve Orkan Çınar, frikik çalışması yaptı. Hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın basına kapalı çalışacak. - İSTANBUL