SPOR Beşiktaş, kupa finali için statta
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SPOR Beşiktaş, kupa finali için statta

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın finalinde İzmir'de Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na geldi.

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın finalinde İzmir'de Fraport-TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na geldi.

Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve taraftarlar tarafından kamp yaptıkları otelden uğurlanan siyah-beyazlı kafile, takım otobüsüyle Gürsel Aksel Stadyumu'na geçti. Beşiktaş'ı stat önünde taraftarlar karşıladı. Bazı taraftarlar cep telefonlarıyla otobüsteki futbolcuları görüntüledi.

SPOR Beşiktaş, kupa finali için statta
SPOR Beşiktaş, kupa finali için statta
SPOR Beşiktaş, kupa finali için statta
SPOR Beşiktaş, kupa finali için statta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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