Beşiktaş, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.