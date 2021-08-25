Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Tekinülkü, Gaziantep FK maçında ani bilinç kaybı yaşayan N'Skala'nın, fizyolojik sebeplerden dolayı rahatsızlandığını...
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Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Tekinülkü, Gaziantep FK maçında ani bilinç kaybı yaşayan N'Skala'nın, fizyolojik sebeplerden dolayı rahatsızlandığını...

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Tekinülkü, Gaziantep FK maçında ani bilinç kaybı yaşayan N'Skala'nın, fizyolojik sebeplerden dolayı rahatsızlandığını...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Tekinülkü, Gaziantep FK maçında ani bilinç kaybı yaşayan N'Skala'nın, fizyolojik sebeplerden dolayı rahatsızlandığını söyledi.

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Tekinülkü, Gaziantep FK maçında ani bilinç kaybı yaşayan N'Skala'nın, fizyolojik sebeplerden dolayı rahatsızlandığını söyledi. Dün taburcu olan 31 yaşındaki defans oyuncu gözlem altında dinlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Tekinülkü, Gaziantep FK maçında ani bilinç kaybı yaşayan N'Skala'nın, fizyolojik sebeplerden dolayı rahatsızlandığını... - Haberler Spor
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