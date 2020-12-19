Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı yapıldı

Beşiktaş Kulübünün 2020 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı çevrim içi yapıldı.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş'tan yarar sağlamaya çalışanları eleştirerek, "Öyle üyelerimiz var ki söylemeye dilim varmıyor ama Beşiktaş'a ne veririm değil, Beşiktaş'tan ne alırım diye düşünen insanlar var." dedi.

Bunların kim olduklarını iyi bildiklerini vurgulayan Yamantürk, "Bunlar Beşiktaş'a bir şey vermek için değil burada değiller. Sermayeleri Beşiktaş... Çok çirkin üsluplarla konuşuyorlar. Bizi caydırıp gideceğimizi düşünüyorlar ama bizi tanımamışlar. Genel kurulumuz, camiamız bana ve arkadaşlarıma görev verdiği müddetçe buradayız. Beşiktaş'ı sermaye olarak kullandırtmayız, başka kapıya." diye konuştu.

Divan kurulu toplantısı Yamantürk'ün kapanış konuşmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan