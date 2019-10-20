Beşiktaş Kulübünün kongresi

20.10.2019 21:24

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 16 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını bin 704'e çıkardı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 13, 14, 15 ve 16. sandıkların sonuçları şöyle:

13. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 375

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

14. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

15. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

16. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

Toplam 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4 bin 15 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2 bin 311 ve Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.

Kaynak: AA