Beşiktaş Kulübünün kongresi

20.10.2019 20:48

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 12 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 808'e çıkardı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 9, 10, 11 ve 12. sandıkların sonuçları şöyle:

9. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

10. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

11. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

12. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

Toplam 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 2 bin 739 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 931 ve Hürser Tekinoktay ise 297 oy aldı.

Kaynak: AA