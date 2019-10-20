Beşiktaş Kulübünün kongresi

20.10.2019 20:02

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 8 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 530'a çıkardı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 5, 6, 7 ve 8. sandıkların sonuçları şöyle:

5. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

6. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

7. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

8. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

Toplam 8 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi bin 797 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 267 ve Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı.

Kaynak: AA