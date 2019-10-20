Beşiktaş Kulübünün kongresi
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 8 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 530'a çıkardı.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 8 sandığın sayımı sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 530'a çıkardı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede 5, 6, 7 ve 8. sandıkların sonuçları şöyle:
5. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
6. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
7. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
8. Sandık:
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
Toplam 8 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi bin 797 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 267 ve Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı.