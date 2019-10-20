Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayım işlemi sürerken, ilk 4 sandık sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 311'e çıkardı.

20.10.2019 18:54
Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy sayım işlemi sürerken, ilk 4 sandık sonunda Ahmet Nur Çebi, oy farkını 311'e çıkardı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede ilk 4 sandık sonuçları şöyle:

1. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

4. Sandık:

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Toplam 4 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 952 oya ulaşırken, Serdal Adalı 641 ve Hürser Tekinoktay 85 oy aldı.

Kaynak: AA
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