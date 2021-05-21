Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantıları ertelendi
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Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantıları ertelendi

Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantıları ertelendi
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünün 2019 ve 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantıları ertelendi.

Beşiktaş Kulübünün 2019 ve 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantıları ertelendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilanen duyurulmuş 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ile 23-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilanen duyurulmuş olan 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, TC İçişleri Bakanlığının 16.05.2021 tarihli genelgesinde belirtilen '1 Haziran 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin ertelenmesi' sebebiyle belirlenen tarihlerde yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ertelenen toplantıların ne zaman gerçekleştirileceğinin ise en kısa sürede tekrar duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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