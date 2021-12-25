Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurulu başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurulu başladı

Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurulu başladı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Engin Baltacı seçildi.

Genel kurulda 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 10-20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.

Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali hayrete düşürdü

Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali hayrete düşürdü

 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Beşiktaş'ın Önder Karaveli kararı

Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Beşiktaş'ın Önder Karaveli kararı

 Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title