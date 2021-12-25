Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurulu başladı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.
Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Engin Baltacı seçildi.
Genel kurulda 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 10-20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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