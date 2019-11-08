Beşiktaş Kulübünden taraftarlarına "Geleceğe Nefes Ol" çağrısı

08.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:52

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarları "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında fidan dikme kampanyasına destek olmaya davet etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının daha yeşil bir Türkiye için başlattığı, ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesini yürekten destekliyor ve büyük Beşiktaş taraftarını 'Geleceğe Nefes Ol'maya davet ediyoruz. Yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği için yurt içinde ve yurt dışında kalbi Türkiye ile atan vatandaşlar fidan sahiplenebilecek ya da bağışta bulunabilecek. Bağışta bulunmak isteyenler gelecegenefes.com internet sayfası üzerinden Türkiye'nin istenilen bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendisinin ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenip bağış yapabilecek." ifadeleri kullandı.

"Geleceğe Nefes Ol" projesiyle 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de, 81 ildeki 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak.

Kaynak: AA