Beşiktaş Kulübünden Mehmet Baykan'a kutlama
Beşiktaş Kulübü, vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mehmet Baykan için kutlama mesajı yayımladı.
23.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:57
Beşiktaş Kulübü, vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mehmet Baykan için kutlama mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mehmet Baykan'ı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA