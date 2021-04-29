Beşiktaş Kulübünden mali genel kurul açıklaması
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Beşiktaş Kulübünden mali genel kurul açıklaması

Beşiktaş Kulübünden mali genel kurul açıklaması
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, tüzük gereği mayıs ayında yapılması gereken olağan idari ve mali genel kurul için İstanbul Valiliği'ne başvurulduğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, tüzük gereği mayıs ayında yapılması gereken olağan idari ve mali genel kurul için İstanbul Valiliği'ne başvurulduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarının idari ve mali genel kurul toplantılarının hala gerçekleştirilemediğine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"2019 yılı ve 2020 yılı idari ve mali genel kurul toplantılarımızın erteleme sonrası mayıs ayı içerisinde yapılması gerekmektedir. Ancak, salgının ağır şartlarda devam ettiği, toplantılara katılma hakkı bulunan üyelerimizin yaklaşık yüzde yirmisinin 65 yaş ve üzeri olduğu, engelli ve kronik rahatsızlığı olan üyelerimizin durumu göz önüne alınarak toplantıya katılım yönünden de değerlendirmeler yapılmaktadır. Tüm bu tereddütlerin giderilmesi adına, 2019 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulumuzun 22-29 Mayıs 2021 tarihlerinde, 2020 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulumuzun ise 23-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi için İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Konu hakkında derneğimize verilecek cevap ve başkaca gelişmeler olması halinde siz değerli üyelerimize bilgi verilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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