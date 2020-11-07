Beşiktaş Kulübünden hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki
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Beşiktaş Kulübünden hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

07.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:37
Beşiktaş Kulübünden hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Kulübün Twitter hesabında yapılan ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait "TFF_Org"un da etiketlendiği paylaşımda, "Uğurlu mu, uğursuz mu? Kasıt VAR mı, yok mu? Hakem mi değil mi?" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Gaziantep FK ile oynanan maçın yanı sıra Süper Lig'de yapılan başka karşılaşmaların görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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