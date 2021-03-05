Beşiktaş Kulübünden futbolun tüm paydaşlarına sağduyu çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beşiktaş Kulübünden futbolun tüm paydaşlarına sağduyu çağrısı

05.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:32
Beşiktaş Kulübünden futbolun tüm paydaşlarına sağduyu çağrısı

Beşiktaş Kulübü, son dönemde hakemlerle ilgili yapılan açıklamalar nedeniyle futbol dünyasına sağduyu çağrısında bulundu.

Beşiktaş Kulübü, son dönemde hakemlerle ilgili yapılan açıklamalar nedeniyle futbol dünyasına sağduyu çağrısında bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bağıranların değil sahada 'Hakkı'yla kazananların 'Şeref'li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz. Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz." denildi.

Açıklama ayrıca "Futbol takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve 'adalet' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun, gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Lady Gaga Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş Kulübünden futbolun tüm paydaşlarına sağduyu çağrısı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:33:33. #1.14#
title