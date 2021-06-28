Beşiktaş Kulübünden CAS açıklaması Açıklaması
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Beşiktaş Kulübünden CAS açıklaması Açıklaması

Beşiktaş Kulübünden CAS açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonunun vadesi geçmiş borçlarla ilgili verdiği cezaya yaptığı itirazı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kısmen kabul ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonunun vadesi geçmiş borçlarla ilgili verdiği cezaya yaptığı itirazı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kısmen kabul ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den konuyla ilgili Borsa İstanbul'a gönderilen açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yayımlandı.

Açıklamada, UEFA Finansal Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerinin ilgili süreler içinde yerine getirilmediğinden dolayı 2021-2022 UEFA gelirlerin yüzde 15'ine el konulacağını, ancak 30 Eylül 2020 itibarıyla tespit edilen vadesi geçmiş borçların 30 Haziran 2021'e kadar ortadan kaldırılması durumunda yaptırımın uygulanmayacağının kendilerine tebliğ edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar üzerine CAS'a yapılan itirazın sonuçlandığının aktarıldığı açıklamada, CAS'ın itirazı kısmen kabul ederek kararı kısmen değiştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "CAS kararı şirketimizin UEFA Finansal Fair Play Regülasyonunun vadesi geçmiş borçlara ilişkin hükümlerini ilgili süreler içinde yerine getirmediği, bu sebeple de 2021-2022 UEFA gelirlerimizin yüzde 15'ine el konulacağını, ancak ilgili borçlarımızı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ortadan kaldırdığımız durumda ilgili yaptırımın uygulanmayacağını ve bununla birlikte bu süre zarfında alacaklıların haklarından feragat etmeleri veya yetkili mahkeme kararınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar vadesi geçmiş borçların sadece bir kısmının ödenmesi gerektiğine karar vermesi durumunda şirketimizin daha düşük tutar ödemesine izin verileceğini tebliğ etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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