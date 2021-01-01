Beşiktaş Kulübünden açıklama: "Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır"
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Beşiktaş Kulübünden açıklama: "Basketbolcularımız için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır"

01.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:19
Beşiktaş Kulübünden açıklama:

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının kadrosunda bulunan oyuncular için hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmadığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının kadrosunda bulunan oyuncular için hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gençleştirme ve öze dönüş vizyonu doğrultusunda sezon başında erkek basketbol takımımızın kadrosuna dahil edilen bazı basketbolcularımızın, ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan güzide bir rakibimize transferleri hususunda anlaşmaya varıldığı iddiasıyla bazı internet sitelerinde yer alan haberler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar tamamen asılsızdır." denildi.

"Kadromuzda bulunan basketbolcularımız için güzide rakibimiz de dahil hiçbir kulüp ile transfer görüşmesi yapılmamıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Erkek basketbol takımımız, yarın oynayacağı çok önemli müsabakaya odaklanmış durumdayken, her geçen gün yükselen performanslarıyla lige damga vurmayı başarmış sporcularımızla ilgili yayınlanan masa başında kurgulanmış haberleri kötü niyetli bulduğumuzu belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz asılsız haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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