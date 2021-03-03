Beşiktaş Kulübünden 118'inci kuruluş yılı için özel paylaşım
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Beşiktaş Kulübünden 118'inci kuruluş yılı için özel paylaşım

03.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:34
Beşiktaş Kulübünden 118'inci kuruluş yılı için özel paylaşım

Bugün 118'inci kuruluş yılını kutlayan Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Bugün 118'inci kuruluş yılını kutlayan Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Beşiktaş Müzesi'nden görüntülerin yer aldığı paylaşımda "Türk sporunun 118 yıllık temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı. Beşiktaş 118 yaşında." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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