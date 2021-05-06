Beşiktaş Kulübünde idari ve mali genel kurullarının tarihleri belli oldu
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Beşiktaş Kulübünde idari ve mali genel kurullarının tarihleri belli oldu

Beşiktaş Kulübünde idari ve mali genel kurullarının tarihleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünde 2019 ve 2020 yıllarının olağan idari ve mali genel kurul toplantılarının tarihleri belli oldu.

Beşiktaş Kulübünde 2019 ve 2020 yıllarının olağan idari ve mali genel kurul toplantılarının tarihleri belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenen kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacak.

Beşiktaş Kulübünün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ise 23 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da yine Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da aynı gündemle aynı yerde organize edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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