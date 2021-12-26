Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla... - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla...

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla...
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış

Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış

 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı

Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title