Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla...
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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