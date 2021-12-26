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Beşiktaş Kulübünde 2020 idari ve mali genel kurul toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübünde 2020 idari ve mali genel kurul toplantısı başladı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübünde 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Engin Baltacı seçildi.

Toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun ibra edilmesi için katılımcılar oy verecek.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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