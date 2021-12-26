Beşiktaş Kulübünde 2020 idari ve mali genel kurul toplantısı başladı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübünde 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde 2020 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.
Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Engin Baltacı seçildi.
Toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun ibra edilmesi için katılımcılar oy verecek.
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Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.
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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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