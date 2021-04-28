Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Kemal Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan