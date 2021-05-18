Beşiktaş Kulübü, taraftarından şampiyonluk kutlamasına alınmayacakları için anlayış bekliyor
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Beşiktaş Kulübü, taraftarından şampiyonluk kutlamasına alınmayacakları için anlayış bekliyor

Beşiktaş Kulübü, taraftarından şampiyonluk kutlamasına alınmayacakları için anlayış bekliyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, taraftarından, yarın Vodafone Park'ta yapılacak şampiyonluk kutlamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle alınmayacakları için anlayış beklediklerini bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, taraftarından, yarın Vodafone Park'ta yapılacak şampiyonluk kutlamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle alınmayacakları için anlayış beklediklerini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig şampiyonu futbol A takımımızın Vodafone Park'ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilecektir. Şerefimizle ve hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterecekleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, normalleşmenin başlaması ile birlikte kupayı taraftarlarla buluşturulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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