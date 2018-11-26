Beşiktaş Kulübü, Sosyal Medyadan Bir Taraftarla Diyalog Yaşayan Babel'e Cezayı Kesecek!
Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel'in sosyal medyadan bir taraftarla diyalog yaşaması sonrası Hollandalı oyuncuya ceza verme kararı aldı.
Beşiktaş, Ryan Babel'in taraftar ile girdiği diyalog nedeniyle Hollandalı futbolcuya ceza verileceğini duyurdu.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI
Öte yandan Ryan Babel, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.
YORUMLAR (5)
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Ya işte buralarda bas bas bağırıyoruz, maçlara gitmeyin, şu insanlara çuvalla para kazandırıyorsunuz. Kapatın televizyonları, yakın passoligleri. Bunlar ancak bundan anlar. Ülke futbolu deseniz zaten yerlerde. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mesajım yayınlansın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Göstermelik bir para cezasıyla babelin olayını kapatırlar olan kendi ülkesinde küfür yiyen taraftara olur. Size soruyorum bir FB li olarak eğer babel , fikret ormana küfür etseydi ne olurdu?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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EFENDİ BEŞİKTAŞŞŞŞ''mış !Cevap Yaz 2 9 Yayından KaldırYAKUP: kes lan teneke4 1 Yayından Kaldır