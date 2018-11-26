Beşiktaş Kulübü, Sosyal Medyadan Bir Taraftarla Diyalog Yaşayan Babel'e Cezayı Kesecek!

Beşiktaş, Ryan Babel'in taraftar ile girdiği diyalog nedeniyle Hollandalı futbolcuya ceza verileceğini duyurdu.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Öte yandan Ryan Babel, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.