Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı - Haberler Spor
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Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

AA, Ercan Çakar - Spor
Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Beşiktaş Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan mesajda, "Eski yönetim kurulu üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş, Saldırı, Spor, Haber

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