Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan mesajda, "Eski yönetim kurulu üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.