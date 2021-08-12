Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya...
Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever