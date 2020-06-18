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Beşiktaş Kulübü, Pedro Rebocho'ya veda etti

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Fransa'nın Guingamp takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Pedro Rebocho'ya veda etti.

Beşiktaş Kulübü, Pedro Rebocho'ya veda etti
18.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:56

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Fransa'nın Guingamp takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Pedro Rebocho'ya veda etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Rebocho'nun siyah-beyazlı takımın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaştığı belirtildi.

Kaynak: AA

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