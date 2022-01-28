Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi - Haberler
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Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi

AA, Fikret Delal - Güncel
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Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından İstanbul'dan Fındıklı ilçesine getirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Fındıklı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, babası Akif, annesi Hacer ve ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, eşi Ece Erken ve diğer yakınlarının yanı sıra Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Fikret Orman ile vatandaşlar katıldı.

Aile üyeleri taziyeleri kabul etti, anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Fikret Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Çok iyi bir çocuktu. Allah rahmet etsin. Hepimizin içine büyük bir acı bıraktı. Beşiktaş'a hizmetleri oldu. Müthiş bir çocuktu. Candan bir parça gitti. Allah annesine, babasına ve hepimize sabırlar versin." dedi.

Vurulduğu akşam Mahmutyazıcıoğlu ile görüştüğünü anlatan Orman, "Sanki helalleşecekmiş gibi 'görüşelim' dedi. Bende oradan geçerken uğradım, yaklaşık 2 saate yakın sohbet ettik, sonra kalktım. Allah rahmet etsin. Başka diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Rize'de toprağa verildi

AA / Fikret Delal - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş, İstanbul, Rize, Güncel, Haber

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