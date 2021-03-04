Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı 6 Mart Cumartesi günü yapılacak
04.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:42
Beşiktaş Kulübü, 2021 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının 6 Mart Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, 2021 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının 6 Mart Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı pandemi nedeniyle internet ortamında çevrimiçi olarak düzenlenecek.
Toplantı, kulübün Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul