Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı 6 Mart Cumartesi günü yapılacak

Beşiktaş Kulübü, 2021 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının 6 Mart Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı pandemi nedeniyle internet ortamında çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Toplantı, kulübün Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul