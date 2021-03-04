Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı 6 Mart Cumartesi günü yapılacak
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Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı 6 Mart Cumartesi günü yapılacak

04.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:42
Beşiktaş Kulübü'nün divan kurulu toplantısı 6 Mart Cumartesi günü yapılacak

Beşiktaş Kulübü, 2021 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının 6 Mart Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, 2021 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının 6 Mart Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı pandemi nedeniyle internet ortamında çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Toplantı, kulübün Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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