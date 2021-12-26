Beşiktaş Kulübü'nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı
Beşiktaş Kulübü'nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u Akatlar Spor Salonu'nda başladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Kulübü'nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u Akatlar Spor Salonu'nda başladı.
Beşiktaş Kulübü'nün dün gerçekleşen 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nun ardından bugün de 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na dün olduğu gibi bugün de Engin Baltacı seçildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehit ile gaziler için yapılan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla Genel Kurul başladı. - İSTANBUL
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena patladı: Dünyanın en büyük yalanı
Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.
Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman, idari ve mali yönden ibra edilmedi
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri